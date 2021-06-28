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Около 15 тысяч человек в Балашихе остались без электричества после ливня

Ведомости

В Балашихе Московской области около 15 тыс человек остались без электричества, идут восстановительные работы, сообщается на сайте Минэнерго.

«Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей г. Балашиха, около 15 000 человек. Мощность отключённых потребителей – 9,8 МВт», — говорится в сообщении. Отмечается, что Минэнерго взяло на особый контроль ситуацию с восстановлением электроснабжения.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в понедельник пройдет «суперливень», в вечерние часы должно выпасть до 70% месячной нормы осадков. В результате ливень вызвал перебои в движении поездов метро в Москве.

В частности, движение поездов было приостановлено между станциями «Новоясеневская» и «Теплый стан», а также между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Позднее сообщалось о восстановлении движения на участке Калужско-Рижской линии.

Ранее по теме: Ливень вызвал перебои в движении поездов метро в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных