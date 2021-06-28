Около 15 тысяч человек в Балашихе остались без электричества после ливня
В Балашихе Московской области около 15 тыс человек остались без электричества, идут восстановительные работы, сообщается на сайте Минэнерго.
«Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей г. Балашиха, около 15 000 человек. Мощность отключённых потребителей – 9,8 МВт», — говорится в сообщении. Отмечается, что Минэнерго взяло на особый контроль ситуацию с восстановлением электроснабжения.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в понедельник пройдет «суперливень», в вечерние часы должно выпасть до 70% месячной нормы осадков. В результате ливень вызвал перебои в движении поездов метро в Москве.
В частности, движение поездов было приостановлено между станциями «Новоясеневская» и «Теплый стан», а также между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Позднее сообщалось о восстановлении движения на участке Калужско-Рижской линии.