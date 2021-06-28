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В Германии пока не признают вакцинированными привившихся «Спутником V»

Ведомости

Германия пока не признает вакцинированными от коронавируса тех, кто привился российским препаратом «Спутник V», поскольку он еще не допущен для использования на территории Евросоюза, заявил представитель Минздрава ФРГ на брифинге, передает ТАСС.

«В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются», — сказал он.

Ранее Германия внесла Россию в список «зон, подверженных распространению новых вариантов коронавируса». Это решение принял 25 июня Институт Роберта Коха, подконтрольный германскому федеральному министерству здравоохранения. Ограничения вступят в силу 29 июня. По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, теперь въехать в Германию из России смогут только люди с немецким гражданством или видом на жительством. При этом они будут вынуждены соблюдать двухнедельный карантин. Кроме того, правительство Франции уже внесло Россию в список стран с высоким риском распространения коронавируса.

Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в странах с общим населением свыше 3 млрд человек. Она разработана в научном Центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.

Ранее по теме: Франция и Германия закрываются для российских путешественников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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