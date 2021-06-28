В Германии пока не признают вакцинированными привившихся «Спутником V»

Ранее Германия внесла Россию в список «зон, подверженных распространению новых вариантов коронавируса». Это решение принял 25 июня Институт Роберта Коха, подконтрольный германскому федеральному министерству здравоохранения. Ограничения вступят в силу 29 июня. По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, теперь въехать в Германию из России смогут только люди с немецким гражданством или видом на жительством. При этом они будут вынуждены соблюдать двухнедельный карантин. Кроме того, правительство Франции уже внесло Россию в список стран с высоким риском распространения коронавируса.