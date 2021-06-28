В Германии пока не признают вакцинированными привившихся «Спутником V»
Германия пока не признает вакцинированными от коронавируса тех, кто привился российским препаратом «Спутник V», поскольку он еще не допущен для использования на территории Евросоюза, заявил представитель Минздрава ФРГ на брифинге, передает ТАСС.
«В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются», — сказал он.
Ранее Германия внесла Россию в список «зон, подверженных распространению новых вариантов коронавируса». Это решение принял 25 июня Институт Роберта Коха, подконтрольный германскому федеральному министерству здравоохранения. Ограничения вступят в силу 29 июня. По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, теперь въехать в Германию из России смогут только люди с немецким гражданством или видом на жительством. При этом они будут вынуждены соблюдать двухнедельный карантин. Кроме того, правительство Франции уже внесло Россию в список стран с высоким риском распространения коронавируса.
Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в странах с общим населением свыше 3 млрд человек. Она разработана в научном Центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.