Мурашко назвал расходы системы здравоохранения на противодействие коронавирусу
Расходы российской системы здравоохранения на противодействие коронавирусу составили свыше триллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
«Именно в системе здравоохранения больше триллиона рублей у нас ушло», — сказал он в интервью «Первому каналу» в ответ на вопрос, сколько составили расходы на пандемию.
По данным оперативного штаба на 28 июня, В России за последние сутки выявили 21 650 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 611 пациентов с COVID-19, полностью выздоровели 12 626 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 472 941 человека. В целом за все время пандемии от COVID-19 скончались 133 893 человека, выздоровели 4 969 340 пациентов.
В Москве за сутки от коронавируса умерли 124 человека. Это шестой раз за июнь, когда в городе фиксируется максимум суточной смертности от COVID-19 за все время пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне, 27 июня, тогда умерли 114 человек. Максимальное число умерших от коронавируса за сутки также зафиксировано в Санкт-Петербурге — 110 человек.