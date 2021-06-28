В Лондоне произошел взрыв у станции метро
Elephant and Castle #tfl #explosion pic.twitter.com/PdSttKR80b— Megan Jearum (@MeganJearum) June 28, 2021
«Три торговых павильона, четыре автомобиля и телефонная будка под железнодорожной эстакадой горят у станции Elephant and Castle. Дороги перекрыты, рекомендуется избегать этого района и держать окна и двери закрытыми», — говорится в сообщении.
В приложенном к нему видео видно, как происходит взрыв, рядом с его местом находятся карета скорой помощи и специалисты экстренны служб.
В пожарной службе Лондона добавили, что к месту происшествия выехали 70 пожарных с 10 единицами техники. О пострадавших не сообщалось.