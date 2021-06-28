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В Лондоне произошел взрыв у станции метро

Ведомости

В Лондоне у станции метро Elephant and Castle произошел взрыв, горят несколько торговых павильонов, сообщает пожарная служба британской столицы в своем Twitter.

«Три торговых павильона, четыре автомобиля и телефонная будка под железнодорожной эстакадой горят у станции Elephant and Castle. Дороги перекрыты, рекомендуется избегать этого района и держать окна и двери закрытыми», — говорится в сообщении.

В приложенном к нему видео видно, как происходит взрыв, рядом с его местом находятся карета скорой помощи и специалисты экстренны служб.

В пожарной службе Лондона добавили, что к месту происшествия выехали 70 пожарных с 10 единицами техники. О пострадавших не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных