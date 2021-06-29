В Греции нашли украденные девять лет назад картины Пикассо и Мондриана

Картина «Женская голова» представляет собой портрет Доры Маар, которая была подругой и музой Пабло Пикассо. Картина была написана в 1939 г. Пикассо подарил портрет Национальной галерее в 1949 г. По его словам, подарок был сделан в знак признания сопротивления страны нацистской Германии. Вторая картина Мондриана была написана в 1905 г. В 1963 г. ее купил греческий коллекционер Александрос Паппас и подарил Национальной галерее.