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В Греции нашли украденные девять лет назад картины Пикассо и Мондриана

Ведомости

Полиция Афин обнаружила украденные в 2012 г. картину Пабло Пикассо «Женская голова» и картину с изображением ветряной мельницы Пита Мондриана, сообщил BBC News.

Обе картины были похищены в 2012 г. во время ограбления Афинской Национальной галереи. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на анонимного сотрудника полиции, что картины были найдены в ущелье на окраине города. За девять лет преступникам не удалось вывезти картины за границу, чтобы продать их на черном рынке.

Картина «Женская голова» представляет собой портрет Доры Маар, которая была подругой и музой Пабло Пикассо. Картина была написана в 1939 г. Пикассо подарил портрет Национальной галерее в 1949 г. По его словам, подарок был сделан в знак признания сопротивления страны нацистской Германии. Вторая картина Мондриана была написана в 1905 г. В 1963 г. ее купил греческий коллекционер Александрос Паппас и подарил Национальной галерее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных