В Греции нашли украденные девять лет назад картины Пикассо и Мондриана
Полиция Афин обнаружила украденные в 2012 г. картину Пабло Пикассо «Женская голова» и картину с изображением ветряной мельницы Пита Мондриана, сообщил BBC News.
Обе картины были похищены в 2012 г. во время ограбления Афинской Национальной галереи. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на анонимного сотрудника полиции, что картины были найдены в ущелье на окраине города. За девять лет преступникам не удалось вывезти картины за границу, чтобы продать их на черном рынке.
Картина «Женская голова» представляет собой портрет Доры Маар, которая была подругой и музой Пабло Пикассо. Картина была написана в 1939 г. Пикассо подарил портрет Национальной галерее в 1949 г. По его словам, подарок был сделан в знак признания сопротивления страны нацистской Германии. Вторая картина Мондриана была написана в 1905 г. В 1963 г. ее купил греческий коллекционер Александрос Паппас и подарил Национальной галерее.