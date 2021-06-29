В России за сутки выявили 20 616 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 20 616 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. По его данным, в стране за сутки зафиксировано 652 летальных исхода, полностью выздоровели 14 697 человек. За сутки от коронавируса умерли 652 человека. Это максимальный показатель суточный смертности за все время пандемии.