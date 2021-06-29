В России за сутки выявили 20 616 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки выявили 20 616 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. По его данным, в стране за сутки зафиксировано 652 летальных исхода, полностью выздоровели 14 697 человек. За сутки от коронавируса умерли 652 человека. Это максимальный показатель суточный смертности за все время пандемии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 5 493 557. В целом за все время пандемии от COVID-19 скончались 134 545 человек, выздоровели 4 984 037 пациентов.
Вчера, 27 июня, оперштаб сообщил о рекордном числе заболевших за сутки — 21 650.
В Москве за 24 часа зафиксировали 6 209 новых случаев коронавируса, умер 121 человек, выздоровели 4 854 пациентов. Рекордное число смертей за сутки было зафиксировано в Санкт-Петербурге — 119 человек.
В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+2453), Санкт-Петербург (+1374), Нижегородская область (+336) и Брянская область (+318). В топ-5 по общему числу заболевших входят Москва — 1 352 392 человека, Санкт-Петербург — 468 149, Московская область — 311 578, Нижегородская область — 124 485 и Ростовская область — 99 084.