МВД объяснило обыски у сотрудников «Проекта»
Обыски у сотрудников издания «Проект» Романа Баданина и Марии Жолобовой в Москве проходят по делу о клевете в фильме на телеканале «Дождь», дело находится в производстве полиции Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
«Данное уголовное дело было возбуждено по заявлению гражданина о демонстрации в эфире телеканала «Дождь» фильма, который содержал заведомо ложную информацию, порочащую его честь и достоинство. Установлено, что авторами фильма являются Роман Баданин и Мария Жолобова. В целях получения сведений, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, проводится ряд обысков, в том числе по местам их проживания», — говорится в сообщении.
Об обысках у Баданина, а также журналистки Марии Жолобовой и в квартире родителей заместителя главреда Михаила Рубина стало известно сегодня утром. По данным Telegram-канала «Проекта», у Баданина изъяли два ноутбука, у Жолобовой — ноутбуки, мобильные телефоны, флешки и сим-карты. У Рубина изъяли, по его словам, телефон и планшеты. У Баданина и его адвоката взяли подписку о неразглашении.
Юрист Галина Арапова — директор Центра защиты прав СМИ (признан в РФ НКО-иноагентом), адвокаты которого оказывают правовую помощь Баданину, ранее сообщила «Ведомостям», что главред «Проекта» проходит подозреваемым по делу о клевете в отношении бизнесмена Ильи Трабера из-за материала, вышедшего во время его работы на телеканале «Дождь» в 2017 г. По словам Араповой, у Романа Баданина — статус подозреваемого по делу о клевете (ч.5 ст 128.1 УК). Процессуальный статус Марии Жолобовой и Михаила Рубина пока не ясен, добавила юрист.
В августе 2017 г. на телеканале «Дождь» вышел документальный сериал «Питерские». В первом эпизоде рассказывалось о бизнесмене Илье Трабере. В январе 2018 г. полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о клевете по материалу «Дождя» о Трабере. В апреле того же года полиция требовала у «Дождя» предоставить сведения о фактическом нахождении Баданина, который, сохранив должность на телеканале, в сентябре 2017 г. уехал учиться в Стэнфордский университет (находится в штате Калифорния, США). Однако весной 2018 г. Баданин покинул «Дождь», так как в итоге не смог управлять телеканалом, и запустил издание «Проект». Должность главреда «Дождя» заняла Александра Перепелова.