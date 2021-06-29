Собянин заявил о росте количества смертей от коронавируса в больницах

«Количество госпитализаций выросло и количество занятых коек в Москве приблизилось к 15 тыс. Это тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть — это тяжелые и крайне тяжелые больные и находящиеся в реанимации. Количество смертей в госпиталях за последнюю неделю также выросло», — добавил он.