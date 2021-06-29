Собянин заявил о росте количества смертей от коронавируса в больницах
Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, растет количество госпитализаций и смертельных случаев в больницах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
«Ситуация в Москве остается крайне сложной», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам московского мэра, количество вновь выявленных больных коронавирусом сохраняется примерно на одном уровне, но он очень высокий и является рекордным за все предыдущие периоды.
«Количество госпитализаций выросло и количество занятых коек в Москве приблизилось к 15 тыс. Это тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть — это тяжелые и крайне тяжелые больные и находящиеся в реанимации. Количество смертей в госпиталях за последнюю неделю также выросло», — добавил он.
По данным оперативного штабе по борьбе с коронавирусом на 29 июня, в Москве за сутки зафиксировали 6 209 новых случаев коронавируса, умер 121 человек. Выздоровели 4854 пациента с коронавирусом.