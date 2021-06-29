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Собянин заявил о росте количества смертей от коронавируса в больницах

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, растет количество госпитализаций и смертельных случаев в больницах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

«Ситуация в Москве остается крайне сложной», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам московского мэра, количество вновь выявленных больных коронавирусом сохраняется примерно на одном уровне, но он очень высокий и является рекордным за все предыдущие периоды.

«Количество госпитализаций выросло и количество занятых коек в Москве приблизилось к 15 тыс. Это тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть — это тяжелые и крайне тяжелые больные и находящиеся в реанимации. Количество смертей в госпиталях за последнюю неделю также выросло», — добавил он.

По данным оперативного штабе по борьбе с коронавирусом на 29 июня, в Москве за сутки зафиксировали 6 209 новых случаев коронавируса, умер 121 человек. Выздоровели 4854 пациента с коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных