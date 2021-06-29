На проведение диспансеризации после коронавируса направят почти 6 млрд рублей
Правительство направит почти 6 млрд руб. на проведение углубленной диспансеризации для перенесших коронавирус, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
«С 1 июля по поручению президента начнется углубленная диспансеризация перенесших ковид. Сегодня на ее проведение направим регионам почти 6 млрд руб.», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее пресс-служба правительства сообщала, что углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. На первом этапе пациент сдаст анализ крови, сделает рентген легких и придет на прием к терапевту. При необходимости врач отправит пациента на второй этап, чтобы уточнить диагноз. На втором этапе диспансеризации пациенту сделают КТ легких, эхокардиографию и допплеровское исследование сосудов ног. Если у пациента выявят хроническое заболевание или риск его возникновения, ему назначат лечение или медицинскую реабилитацию.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 29 июня, в России за сутки выявили 20 616 новых случаев коронавируса и зафиксировали 652 летальных исхода. Это максимальный показатель суточный смертности за все время пандемии. Полностью выздоровели за сутки 14 697 человек.