На проведение диспансеризации после коронавируса направят почти 6 млрд рублей

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. На первом этапе пациент сдаст анализ крови, сделает рентген легких и придет на прием к терапевту. При необходимости врач отправит пациента на второй этап, чтобы уточнить диагноз. На втором этапе диспансеризации пациенту сделают КТ легких, эхокардиографию и допплеровское исследование сосудов ног. Если у пациента выявят хроническое заболевание или риск его возникновения, ему назначат лечение или медицинскую реабилитацию.