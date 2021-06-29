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На проведение диспансеризации после коронавируса направят почти 6 млрд рублей

Ведомости

Правительство направит почти 6 млрд руб. на проведение углубленной диспансеризации для перенесших коронавирус, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

«С 1 июля по поручению президента начнется углубленная диспансеризация перенесших ковид. Сегодня на ее проведение направим регионам почти 6 млрд руб.», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. На первом этапе пациент сдаст анализ крови, сделает рентген легких и придет на прием к терапевту. При необходимости врач отправит пациента на второй этап, чтобы уточнить диагноз. На втором этапе диспансеризации пациенту сделают КТ легких, эхокардиографию и допплеровское исследование сосудов ног. Если у пациента выявят хроническое заболевание или риск его возникновения, ему назначат лечение или медицинскую реабилитацию.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 29 июня, в России за сутки выявили 20 616 новых случаев коронавируса и зафиксировали 652 летальных исхода. Это максимальный показатель суточный смертности за все время пандемии. Полностью выздоровели за сутки 14 697 человек.

Ранее по теме: Переболевшие коронавирусом граждане смогут пройти углубленную диспансеризацию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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