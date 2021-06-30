Роспотребнадзор дал рекомендации для привитых от коронавируса
Иммунитет к коронавирусу формируется 35-42 дня после вакцинации, поэтому нужно соблюдать меры профилактики, сообщил Роспотребнадзор.
«Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом», — говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что привившимся нужно носить маску, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены.
У некоторых пациентов после прививки может возникнуть гриппоподобный синдром, при котором повышается температура. Можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства, добавили в Роспотребнадзоре. В первые три дня после прививки не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна, рекомендуется ограничить прием алкоголя.
«Если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, не переживайте. Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства», — отметили в ведомстве.
Из-за ухудшения статистики заболеваемости COVID-19 некоторые российский регионы объявили об обязательной вакцинации определенных категорий населения, а также ввели ограничения для непривитых. Так, в Москве с 28 июня посещать заведения общепита могут только привившиеся от COVID-19, а также переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за три дня до похода в ресторан. Дети могут посещать рестораны без кодов, но только в сопровождении взрослых, у которых он есть. По данным на 28 июня, 2,5 млн жителей Москвы получили QR-коды, сообщал московский оперштаб.