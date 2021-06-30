Роспотребнадзор дал рекомендации для привитых от коронавируса

Из-за ухудшения статистики заболеваемости COVID-19 некоторые российский регионы объявили об обязательной вакцинации определенных категорий населения, а также ввели ограничения для непривитых. Так, в Москве с 28 июня посещать заведения общепита могут только привившиеся от COVID-19, а также переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за три дня до похода в ресторан. Дети могут посещать рестораны без кодов, но только в сопровождении взрослых, у которых он есть. По данным на 28 июня, 2,5 млн жителей Москвы получили QR-коды, сообщал московский оперштаб.