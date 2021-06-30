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Роспотребнадзор дал рекомендации для привитых от коронавируса

Ведомости

Иммунитет к коронавирусу формируется 35-42 дня после вакцинации, поэтому нужно соблюдать меры профилактики, сообщил Роспотребнадзор.

«Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом», — говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что привившимся нужно носить маску, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены.

У некоторых пациентов после прививки может возникнуть гриппоподобный синдром, при котором повышается температура. Можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства, добавили в Роспотребнадзоре. В первые три дня после прививки не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна, рекомендуется ограничить прием алкоголя.

«Если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, не переживайте. Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства», — отметили в ведомстве.

Из-за ухудшения статистики заболеваемости COVID-19 некоторые российский регионы объявили об обязательной вакцинации определенных категорий населения, а также ввели ограничения для непривитых. Так, в Москве с 28 июня посещать заведения общепита могут только привившиеся от COVID-19, а также переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за три дня до похода в ресторан. Дети могут посещать рестораны без кодов, но только в сопровождении взрослых, у которых он есть. По данным на 28 июня, 2,5 млн жителей Москвы получили QR-коды, сообщал московский оперштаб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных