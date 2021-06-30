В России второй день подряд зафиксировали рекордную смертность от коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 181 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,9 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,6 млн случаев, Индии (более 30,3 млн), Бразилии (свыше 18,5 млн) и Франции (более 5,8 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.