В России второй день подряд зафиксировали рекордную смертность от коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 21 042 человек, следует из статистики оперштаба на 30 июня. Скончались за сутки 669 пациентов. Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне — 652 умерших.
Общее число случаев заражения в стране достигло 5 514 599. Умерли за все время пандемии 135 214 человек.
Выше отметки 20 тыс. число заражений в сутки удерживается седьмой день подряд, на пике — 26 июня — оно достигало отметки в 21 665 случаев. Вчера, 29 июня, оперштаб сообщил о 20 616 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 5823 случая заражения коронавирусом, выздоровели 5574 человека, скончались 117 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 358 215 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+2583), Санкт-Петербург (+1503), Нижегородская (+358) и Брянская области (+324).
За сутки в России полностью выздоровели 16 356 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 000 393. Продолжают лечение 378 992.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 181 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,9 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,6 млн случаев, Индии (более 30,3 млн), Бразилии (свыше 18,5 млн) и Франции (более 5,8 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.