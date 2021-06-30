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Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации

Ведомости

Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19, в частности, разрешил при выявлении при первичной вакцинации серьезных нежелательных явлений ревакцинироваться другим препаратом, сообщает «РИА Новости». Рекомендации были направлены регионам.

Среди рекомендаций указана повторная вакцинация раз в год после достижения коллективного иммунитета. Минздрав подтвердил, что для иммунизации не нужен анализ на антитела и подчеркнул необходимость следовать графику независимо от количества антител. Он также указал, что прививаться можно любой зарегистрированной вакциной.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что привившимся нужно носить маску, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены. Указанные меры связаны с тем, что иммунитет к коронавирусу формируется 35-42 дня после вакцинации.

Из-за ухудшения статистики заболеваемости COVID-19 некоторые российский регионы объявили об обязательной вакцинации определенных категорий населения, а также ввели ограничения для непривитых.

В Москве с 28 июня посещать заведения общепита могут только привившиеся от COVID-19, а также переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за три дня до похода в ресторан. Кроме того, власти Краснодарского края объявили, что с 1 июля отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации, а с 1 августа все курорты региона закроются для непривитых.

Ранее по теме: Роспотребнадзор дал рекомендации для привитых от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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