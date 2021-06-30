Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации

В Москве с 28 июня посещать заведения общепита могут только привившиеся от COVID-19, а также переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за три дня до похода в ресторан. Кроме того, власти Краснодарского края объявили, что с 1 июля отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации, а с 1 августа все курорты региона закроются для непривитых.