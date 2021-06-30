Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации
Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19, в частности, разрешил при выявлении при первичной вакцинации серьезных нежелательных явлений ревакцинироваться другим препаратом, сообщает «РИА Новости». Рекомендации были направлены регионам.
Среди рекомендаций указана повторная вакцинация раз в год после достижения коллективного иммунитета. Минздрав подтвердил, что для иммунизации не нужен анализ на антитела и подчеркнул необходимость следовать графику независимо от количества антител. Он также указал, что прививаться можно любой зарегистрированной вакциной.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что привившимся нужно носить маску, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены. Указанные меры связаны с тем, что иммунитет к коронавирусу формируется 35-42 дня после вакцинации.
Из-за ухудшения статистики заболеваемости COVID-19 некоторые российский регионы объявили об обязательной вакцинации определенных категорий населения, а также ввели ограничения для непривитых.
В Москве с 28 июня посещать заведения общепита могут только привившиеся от COVID-19, а также переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за три дня до похода в ресторан. Кроме того, власти Краснодарского края объявили, что с 1 июля отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации, а с 1 августа все курорты региона закроются для непривитых.