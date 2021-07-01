В Белгороде ФСБ задержала семерых членов экстремистского сообщества
ФСБ России совместно с сотрудниками Следственного комитета в Белгороде задержала семерых сторонников неонацистской организации, сообщает пресс-служба ведомства.
«В г. Белгород задержаны 7 сторонников украинской (запрещенной в России экстремистской), неонацистской организации "М.К.У.", сформировавшие на территории региона ее структурную ячейку, причастные к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений, а также планировавшие вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и граждан», — говорится в сообщении.
В местах проживания задержанных изъяли материалы экстремистского характера, холодное оружие, а также средства связи с сохранившейся перепиской о подготовке насильственных акций. Помимо этого сотрудники ведомств обнаружили лаборатории по культивированию наркосодержащих растений.
В отношении главаря ячейки дополнительно возбудили уголовные дела по ч. 1.1 ст. 282.1 (вовлечение в деятельность экстремистского сообщества), ч. 2 ст. 354.1 (реабилитация нацизма), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК России. Деятельность еще двух ее членов дополнительно квалифицирована по ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК России.