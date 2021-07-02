Гидрометцентр спрогнозировал пик жары в Центральной России

«По климату самой теплой (для Центральной России) является последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то оказывается, что самые теплые дни – это 31 июля и 1 августа», — сказал Вильфанд. Несмотря на большую активность солнца в конце июня – начале июля, почва еще не прогрелась и будет забирать тепло, объяснил он. В более южных регионах европейской части России наиболее теплые дни ожидаются в конце июля – начале августа, а в приморских городах – в августе.