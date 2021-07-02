Гидрометцентр спрогнозировал пик жары в Центральной России
Самые жаркие дни в Центральной России в 2021 г. ожидаются в конце июля – начале августа, заявил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«По климату самой теплой (для Центральной России) является последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то оказывается, что самые теплые дни – это 31 июля и 1 августа», — сказал Вильфанд. Несмотря на большую активность солнца в конце июня – начале июля, почва еще не прогрелась и будет забирать тепло, объяснил он. В более южных регионах европейской части России наиболее теплые дни ожидаются в конце июля – начале августа, а в приморских городах – в августе.
На протяжении прошлой недели в Москве и области фиксировались температурные рекорды. Например, 23 июня максимальная температура в столице составила 34,8 градуса. По словам Вильфанда, это самая высокая температура в июне за 143 года, с 1879-го, то есть за всю историю метеонаблюдений. В понедельник, 28 июня, в Москве прошел «суперливень».
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Москве и Центральной России в июле может начаться засуха, которая бывает раз в десять лет, выпадет около 30% месячной нормы осадков.