СМИ сообщили о смерти мэра Коломны Дениса Лебедева
Мэр подмосковной Коломны Денис Лебедев найден мертвым в квартире, предварительная причина смерти – самоубийство. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» и РБК со ссылкой на источники.
«Тело главы Коломны Дениса Лебедева найдено в его собственной квартире. По предварительным данным, он покончил с собой», — сказал собеседник ТАСС. Источник «РИА Новости» подтвердил эту информацию.
Официально правоохранительные органы не сообщали о гибели Лебедева и ее причине.