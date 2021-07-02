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В Краснодаре лейтенант запаса получил восемь лет по обвинению в госизмене

Ведомости

Краснодарский краевой суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима 30-летнего лейтенанта запаса Андрея Пикулу по обвинению в госизмене, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемый полностью признал свою вину и будет отбывать наказание в исправительной колонии строго режима. Он также лишается звания лейтенанта запаса.

По версии обвинения, в 2018 г. Пикулу завербовала разведка иностранного государства. За информацию ему предложили получение регистрации, решение бытовых вопросов и общее покровительство. В 2019 году он собрал интересующую информацию и передал сотруднику разведывательного управления иностранного государства. О какого рода сведениях идет речь и агенту какой страны они были переданы по версии обвинения, не уточняется. Слушания по делу проходили в закрытом режиме.

В конце июня сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, который собирал данные о полетах военной авиации России с помощью специальной техники. Россиянин арестован по подозрению в госизмене.

Ранее по теме: ФСБ задержала жителя Симферополя по подозрению в шпионаже в пользу Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных