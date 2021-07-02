В Краснодаре лейтенант запаса получил восемь лет по обвинению в госизмене
Краснодарский краевой суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима 30-летнего лейтенанта запаса Андрея Пикулу по обвинению в госизмене, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Обвиняемый полностью признал свою вину и будет отбывать наказание в исправительной колонии строго режима. Он также лишается звания лейтенанта запаса.
По версии обвинения, в 2018 г. Пикулу завербовала разведка иностранного государства. За информацию ему предложили получение регистрации, решение бытовых вопросов и общее покровительство. В 2019 году он собрал интересующую информацию и передал сотруднику разведывательного управления иностранного государства. О какого рода сведениях идет речь и агенту какой страны они были переданы по версии обвинения, не уточняется. Слушания по делу проходили в закрытом режиме.
В конце июня сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, который собирал данные о полетах военной авиации России с помощью специальной техники. Россиянин арестован по подозрению в госизмене.