В России вузы могут принять иностранных студентов с любой вакциной от COVID-19
Российские вузы планируют принимать иностранных студентов, которые сделали прививку любой вакциной от коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на замруководителя Россотрудничества Павла Шевцова.
«Касаемо препаратов. Здесь будет у вузов общая политика. Думаю, что будем принимать все вакцины», — сказал Шевцов.
Он рассказал, что сейчас Россотрудничество вместе с Минобрнауки разрабатывает решения по въезду иностранных студентов в Россию. Власти могут ввести требование по вакцинации или прохождении карантина по приезде в страну, отметил Шевцов.
Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки, что вузы имеют право требовать от студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от коронавируса или о медицинском отводе.