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В России вузы могут принять иностранных студентов с любой вакциной от COVID-19

Ведомости

Российские вузы планируют принимать иностранных студентов, которые сделали прививку любой вакциной от коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на замруководителя Россотрудничества Павла Шевцова.

«Касаемо препаратов. Здесь будет у вузов общая политика. Думаю, что будем принимать все вакцины», — сказал Шевцов.

Он рассказал, что сейчас Россотрудничество вместе с Минобрнауки разрабатывает решения по въезду иностранных студентов в Россию. Власти могут ввести требование по вакцинации или прохождении карантина по приезде в страну, отметил Шевцов.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки, что вузы имеют право требовать от студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от коронавируса или о медицинском отводе.

Ранее по теме: Минобрнауки разрешило вузам заселять в общежития только привитых студентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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