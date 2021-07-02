Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко

Сличенко возглавлял театр «Ромэн» с 1977 г., где работал с 1951 г., с возраста 16 лет. В 1972 г. он окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе. Кроме того, на базе музыкального училища имени Гнесиных Сличенко создал специальную студию для подготовки кадров для театра «Ромэн».