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Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко

Ведомости

В возрасте 86 лет умер художественный руководитель цыганского драматического театра «Ромэн», народный артист СССР Николай Сличенко. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушёл из жизни Николай Алексеевич Сличенко – художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР», — говорится в сообщении. Причина смерти не называется. Дату прощания со Сличенко театр сообщит позднее.

Сличенко возглавлял театр «Ромэн» с 1977 г., где работал с 1951 г., с возраста 16 лет. В 1972 г. он окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе.  Кроме того, на базе музыкального училища имени Гнесиных Сличенко создал специальную студию для подготовки кадров для театра «Ромэн».

Сличенко сыграл более 60 ролей и снялся в десятках художественных и телевизионных фильмах, включая «В дождь и в солнце»(1960), «Свадьба в Малиновке»(1967), «Военно-полевой романс»(1983) и других.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных