Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко
В возрасте 86 лет умер художественный руководитель цыганского драматического театра «Ромэн», народный артист СССР Николай Сличенко. Об этом сообщает пресс-служба театра.
«С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушёл из жизни Николай Алексеевич Сличенко – художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР», — говорится в сообщении. Причина смерти не называется. Дату прощания со Сличенко театр сообщит позднее.
Сличенко возглавлял театр «Ромэн» с 1977 г., где работал с 1951 г., с возраста 16 лет. В 1972 г. он окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе. Кроме того, на базе музыкального училища имени Гнесиных Сличенко создал специальную студию для подготовки кадров для театра «Ромэн».
Сличенко сыграл более 60 ролей и снялся в десятках художественных и телевизионных фильмах, включая «В дождь и в солнце»(1960), «Свадьба в Малиновке»(1967), «Военно-полевой романс»(1983) и других.