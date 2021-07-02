Следователи проведут проверку из-за разлива нефтепродуктов на Волге
Сотрудники СК России проведут проверку после разлива нефтепродуктов в акватории Волги в Саратовской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.
Ранее в пресс-службе администрации Балаковского района сообщили, что пятно из-за разлива расползлось на площади 2000 кв. м.
«Организована доследственная проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории Волги в Балаковском районе Саратовской области», — сказала Марковская.
Согласно предварительным данным, в районе нефтеналивного причала в городе Балаково 2 июля после затопления пришвартованного катера обнаружили пятно от горюче-смазочных материалов. Распространение пятна в настоящее время локализовано.