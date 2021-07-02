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Следователи проведут проверку из-за разлива нефтепродуктов на Волге

Ведомости

Сотрудники СК России проведут проверку после разлива нефтепродуктов в акватории Волги в Саратовской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

Ранее в пресс-службе администрации Балаковского района сообщили, что пятно из-за разлива расползлось на площади 2000 кв. м.

«Организована доследственная проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории Волги в Балаковском районе Саратовской области», — сказала Марковская.

Согласно предварительным данным, в районе нефтеналивного причала в городе Балаково 2 июля после затопления пришвартованного катера обнаружили пятно от горюче-смазочных материалов. Распространение пятна в настоящее время локализовано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных