Более сотни туристов из России застряли на Кубе с положительными тестами на COVID-19
Положительные тесты на коронавирус получили 133 россиянина по приезде на Кубу, повторный анализ подтвердил заболевание у 33 человек, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на генконсула России на Кубе Нану Мгеладзе.
«Речь идет о туристах с трех рейсов, которые прилетели с 30 июня по 2 июля. На первом из них 30 июня тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человек с положительным результатом на COVID, включая членов экипажа. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек, но даже это — достаточно много», — рассказала Мгеладзе.
По ее словам, еще около 130 человек были изолированы в номерах гостиниц позднее. На карантине находятся 14 россиян, которые прилетели на Кубу до 29 июня, еще один мужчина госпитализирован с осложнениями.
Туристы в соцсетях заявили, что никто из них не болеет коронавирусом: многие из них сделали прививки и получили справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанных в день вылета. Никто из них не жалуется на недомогание.
«Можете себе представить степень возмущения наших туристов, это очень тяжелая, в общем, ситуация. С чем это связано, мы не можем объяснить: кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях», — отметила Мгеладзе.
Она добавила, что власти Кубы хотели отправить в специальную гостиницу-обсерватор более 150 россиян с положительным тестом на коронавирус, однако дипломаты убедили их оставить туристов в и гостиницах. «До разъяснения ситуации они должны оставаться в своих номерах. На настоящий момент они приступили к сдаче повторного и третьего анализа на COVID в зависимости от даты прилета», — добавила генконсул.