Более сотни туристов из России застряли на Кубе с положительными тестами на COVID-19

Она добавила, что власти Кубы хотели отправить в специальную гостиницу-обсерватор более 150 россиян с положительным тестом на коронавирус, однако дипломаты убедили их оставить туристов в и гостиницах. «До разъяснения ситуации они должны оставаться в своих номерах. На настоящий момент они приступили к сдаче повторного и третьего анализа на COVID в зависимости от даты прилета», — добавила генконсул.