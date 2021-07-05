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Более сотни туристов из России застряли на Кубе с положительными тестами на COVID-19

Ведомости

Положительные тесты на коронавирус получили 133 россиянина по приезде на Кубу, повторный анализ подтвердил заболевание у 33 человек, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на генконсула России на Кубе Нану Мгеладзе.

«Речь идет о туристах с трех рейсов, которые прилетели с 30 июня по 2 июля. На первом из них 30 июня тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человек с положительным результатом на COVID, включая членов экипажа. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек, но даже это — достаточно много», — рассказала Мгеладзе.

По ее словам, еще около 130 человек были изолированы в номерах гостиниц позднее. На карантине находятся 14 россиян, которые прилетели на Кубу до 29 июня, еще один мужчина госпитализирован с осложнениями.

Туристы в соцсетях заявили, что никто из них не болеет коронавирусом: многие из них сделали прививки и получили справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанных в день вылета. Никто из них не жалуется на недомогание.

«Можете себе представить степень возмущения наших туристов, это очень тяжелая, в общем, ситуация. С чем это связано, мы не можем объяснить: кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях», — отметила Мгеладзе.

Она добавила, что власти Кубы хотели отправить в специальную гостиницу-обсерватор более 150 россиян с положительным тестом на коронавирус, однако дипломаты убедили их оставить туристов в и гостиницах. «До разъяснения ситуации они должны оставаться в своих номерах. На настоящий момент они приступили к сдаче повторного и третьего анализа на COVID в зависимости от даты прилета», — добавила генконсул.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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