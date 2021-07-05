Bloomberg назвал самую вакцинированную от коронавируса страну
Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) стали страной с наибольшей долей населения, получившего прививку от коронавируса, следует из данных Vaccine Tracker агентства Bloomberg. В ОАЭ сделали 15,5 млн прививок от коронавируса, которых достаточно для вакцинации 72,3% населения страны.
По данным издания, 47,3% жителей ОАЭ сделали одну и более прививку. Полностью вакцинированы 35,7% населения.
Второе место занимают Сейшельские острова: там было сделано около 138 000 прививок от коронавируса, которых достаточно для вакцинации 71,7% населения. Одну и более прививку от коронавируса сделали 73,6% жителей островов, полностью прошли вакцинацию 69,8% населения. Тройку лидеров замыкает Бахрейн (2,07 млн прививок, 69,7% жителей).
Как отмечает Bloomberg, несмотря на то что ОАЭ стали лидером по вакцинации населения, там по-прежнему выявляют большое число заболевших COVID-19. С марта в стране ежедневно подтверждают около 2000 случаев заражения. При этом ОАЭ делают больше тестов на коронавирус на душу населения, чем в большинстве государств, также в стране один из самых низких показателей смертности в мире.
В России, по данным Bloomberg, было сделано 38 млн прививок от коронавируса, которых достаточно для вакцинации 12,9% населения. 15,7% россиян получили одну и более прививку от вируса, обе прививки сделали 10,2% населения. В день в России делают 500 000 прививок, отметило издание. Заболеваемость COVID-19 в стране растет с начала июня, из-за этого регионы стали вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей.