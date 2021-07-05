Bloomberg назвал самую вакцинированную от коронавируса страну

Как отмечает Bloomberg, несмотря на то что ОАЭ стали лидером по вакцинации населения, там по-прежнему выявляют большое число заболевших COVID-19. С марта в стране ежедневно подтверждают около 2000 случаев заражения. При этом ОАЭ делают больше тестов на коронавирус на душу населения, чем в большинстве государств, также в стране один из самых низких показателей смертности в мире.