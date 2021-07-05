Переболевшие COVID-19 будут получать «персональные приглашения» на медосмотр

Главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова говорила, что всем переболевшим COVID-19, независимо от того, есть ли у них нарушения жизненно важных функций и насколько они выражены, нужна реабилитация, писал РБК. «Особенно в ней будут нуждаться пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах», — отмечала она.