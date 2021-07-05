Переболевшие COVID-19 будут получать «персональные приглашения» на медосмотр
Россияне, которые перенесли COVID-19, будут получать «персональные приглашения» на медосмотр, сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать», — сообщил Мурашко. Он пояснил, что пациентам будут отправлять приглашения на медосмотр, чтобы выяснить, нужна ли пациенту помощь или госпитализация.
Ранее директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ревакцинироваться от коронавируса нужно каждые полгода, в том числе переболевшим COVID-19.
Главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова говорила, что всем переболевшим COVID-19, независимо от того, есть ли у них нарушения жизненно важных функций и насколько они выражены, нужна реабилитация, писал РБК. «Особенно в ней будут нуждаться пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах», — отмечала она.