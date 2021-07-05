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Переболевшие COVID-19 будут получать «персональные приглашения» на медосмотр

Ведомости

Россияне, которые перенесли COVID-19, будут получать «персональные приглашения» на медосмотр, сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать», — сообщил Мурашко. Он пояснил, что пациентам будут отправлять приглашения на медосмотр, чтобы выяснить, нужна ли пациенту помощь или госпитализация.

Ранее директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ревакцинироваться от коронавируса нужно каждые полгода, в том числе переболевшим COVID-19.

Главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова говорила, что всем переболевшим COVID-19, независимо от того, есть ли у них нарушения жизненно важных функций и насколько они выражены, нужна реабилитация, писал РБК. «Особенно в ней будут нуждаться пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах», — отмечала она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных