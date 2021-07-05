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В России третьи сутки подряд выявили больше 24 000 заболевших COVID-19

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировано 24 353 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. 14 540 человек выздоровели от вируса, 654 — скончались. За весь период в России выявили 5 635 294 случая заражения коронавирусом. 5 083 441 пациент вылечился от вируса, 138 579 – погибли.

Суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России держится на уровне выше 24 000 третьи сутки подряд. 24 июля оперштаб сообщил о 25 142 случаях заражения.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 6557. В городе выздоровели от вируса 1 188 188 пациентов, 183 143 человека продолжают болеть, 23 001 житель Москвы погиб от COVID-19.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Московская область – 2651 случай заражения, Санкт-Петербург – 1828 случаев, Нижегородская область – 448, Воронежская область – 362, Забайкальский край – 340.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,7 млн случаев заражения, на втором месте Индия – 30,6 млн, на третьем месте Бразилия – 18,8 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных