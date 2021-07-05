В России третьи сутки подряд выявили больше 24 000 заболевших COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 24 353 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. 14 540 человек выздоровели от вируса, 654 — скончались. За весь период в России выявили 5 635 294 случая заражения коронавирусом. 5 083 441 пациент вылечился от вируса, 138 579 – погибли.