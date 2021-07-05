В России третьи сутки подряд выявили больше 24 000 заболевших COVID-19
За последние сутки в России зарегистрировано 24 353 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. 14 540 человек выздоровели от вируса, 654 — скончались. За весь период в России выявили 5 635 294 случая заражения коронавирусом. 5 083 441 пациент вылечился от вируса, 138 579 – погибли.
Суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России держится на уровне выше 24 000 третьи сутки подряд. 24 июля оперштаб сообщил о 25 142 случаях заражения.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 6557. В городе выздоровели от вируса 1 188 188 пациентов, 183 143 человека продолжают болеть, 23 001 житель Москвы погиб от COVID-19.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Московская область – 2651 случай заражения, Санкт-Петербург – 1828 случаев, Нижегородская область – 448, Воронежская область – 362, Забайкальский край – 340.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,7 млн случаев заражения, на втором месте Индия – 30,6 млн, на третьем месте Бразилия – 18,8 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн.