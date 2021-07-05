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В Петербурге за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19 с февраля

Ведомости

В Санкт-Петербурге выявлено рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки — 1828 человек, сообщает оперативный штаб. За сутки 743 пациента выздоровели, 100 человек умерли.

Ранее самое большое число новых случаев коронавируса в северной столице было выявлено 3 февраля этого года, когда заболели 1916 человек. За весь период пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано более 478 200 случаев заражения коронавирусом, умерли 16 800 человек.

По данным оперштаба на 5 июля, суточный прирост заболевших в России составил 24 353 случая, 14 540 человек выздоровели от вируса, 654 — скончались. За весь период в России выявили 5 635 294 случая заражения коронавирусом. 5 083 441 пациент вылечился от вируса, 138 579 – погибли.

Ранее по теме: В России третьи сутки подряд выявили больше 24 000 заболевших COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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