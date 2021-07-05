В Петербурге за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19 с февраля

Ранее самое большое число новых случаев коронавируса в северной столице было выявлено 3 февраля этого года, когда заболели 1916 человек. За весь период пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано более 478 200 случаев заражения коронавирусом, умерли 16 800 человек.