В Петербурге за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19 с февраля
В Санкт-Петербурге выявлено рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки — 1828 человек, сообщает оперативный штаб. За сутки 743 пациента выздоровели, 100 человек умерли.
Ранее самое большое число новых случаев коронавируса в северной столице было выявлено 3 февраля этого года, когда заболели 1916 человек. За весь период пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано более 478 200 случаев заражения коронавирусом, умерли 16 800 человек.
По данным оперштаба на 5 июля, суточный прирост заболевших в России составил 24 353 случая, 14 540 человек выздоровели от вируса, 654 — скончались. За весь период в России выявили 5 635 294 случая заражения коронавирусом. 5 083 441 пациент вылечился от вируса, 138 579 – погибли.