Белоруссия направила России просьбу о выдаче певицы Анжелики Агурбаш

«В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 г. направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении ведомства. В отношении Агурбаш санкционировали меру пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело находится в производстве Следственного комитета республики.