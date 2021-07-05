Белоруссия направила России просьбу о выдаче певицы Анжелики Агурбаш
Генпрокуратура Белоруссии запросила у России выдачу певицы Анжелики Агурбаш, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Она, как считают в Белоруссии, оскорбляла президента республики и публиковала в социальных сетях и YouTube сведения, направленные на возбуждение «социальной вражды и розни».
«В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 г. направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении ведомства. В отношении Агурбаш санкционировали меру пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело находится в производстве Следственного комитета республики.
Ранее певица сообщала в своем Instagram, что против нее на родине возбуждено уголовное дело по статьям «Разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц либо повлекшее тяжкие последствия» и «Публичное оскорбление президента». Артистка была объявлена в розыск.
Летом 2020 г. Агурбаш поддержала белорусскую оппозицию и кандидата на президентских выборах Светлану Тихановскую. В августе после президентских выборов в стране начались акции протеста. На выборах, согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов избирателей, у Тихановской было 10,09%. В ходе акций демонстранты требовали отставки главы государства и проведения новых выборов.