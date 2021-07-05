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Белоруссия направила России просьбу о выдаче певицы Анжелики Агурбаш

Ведомости

Генпрокуратура Белоруссии запросила у России выдачу певицы Анжелики Агурбаш, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Она, как считают в Белоруссии, оскорбляла президента республики и публиковала в социальных сетях и YouTube сведения, направленные на возбуждение «социальной вражды и розни».

«В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 г. направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении ведомства. В отношении Агурбаш санкционировали меру пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело находится в производстве Следственного комитета республики.

Ранее певица сообщала в своем Instagram, что против нее на родине возбуждено уголовное дело по статьям «Разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц либо повлекшее тяжкие последствия» и «Публичное оскорбление президента». Артистка была объявлена в розыск.

Летом 2020 г. Агурбаш поддержала белорусскую оппозицию и кандидата на президентских выборах Светлану Тихановскую. В августе после президентских выборов в стране начались акции протеста. На выборах, согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов избирателей, у Тихановской было 10,09%. В ходе акций демонстранты требовали отставки главы государства и проведения новых выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных