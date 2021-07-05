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В Москве первую прививку от коронавируса сделали 3 млн человек

Ведомости

Порядка 3 млн жителей Москвы сделали первую прививку от коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

«Сегодня количество вакцинированных первым компонентом достигло 3 млн человек. Спасибо всем, кто ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих», — сообщил Собянин.

Он добавил, что в Гостином дворе в Москве открылся новый центр вакцинации — один из крупнейших в Европе. В нем одновременно могут принимать до 50 человек, в сутки прививку от коронавируса смогут сделать до 6000 человек. В целом в Москве открыто более 300 пунктов вакцинации.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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