В Москве первую прививку от коронавируса сделали 3 млн человек
Порядка 3 млн жителей Москвы сделали первую прививку от коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.
«Сегодня количество вакцинированных первым компонентом достигло 3 млн человек. Спасибо всем, кто ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих», — сообщил Собянин.
Он добавил, что в Гостином дворе в Москве открылся новый центр вакцинации — один из крупнейших в Европе. В нем одновременно могут принимать до 50 человек, в сутки прививку от коронавируса смогут сделать до 6000 человек. В целом в Москве открыто более 300 пунктов вакцинации.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».