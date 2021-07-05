В Москве первую прививку от коронавируса сделали 3 млн человек

Он добавил, что в Гостином дворе в Москве открылся новый центр вакцинации — один из крупнейших в Европе. В нем одновременно могут принимать до 50 человек, в сутки прививку от коронавируса смогут сделать до 6000 человек. В целом в Москве открыто более 300 пунктов вакцинации.