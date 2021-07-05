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Власти Москвы сообщили об увеличении числа посетителей ресторанов с QR-кодами

Ведомости

Количество посетителей ресторанов, кафе и баров в Москве, которые на входе предъявили QR-коды, увеличилось в 2,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

«С момента начала работы заведений общественного питания в "бесковидном" формате прошла неделя. За это время число посетителей этих заведений, предъявляющих на входе QR-код, выросло в 2,5 раза», — сказал Фурсин.

С 28 июня заведения общественного питания Москвы могут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» подтверждается специальным QR-кодом. Аналогичные меры введены также в Подмосковье и некоторых других регионах России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рестораны и кафе, которые полностью соблюдают требования по использованию QR-кодов, получат гранты по итогам III квартала на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

Ранее по теме: Собянин пообещал гранты бизнесу за вакцинацию 60% сотрудников и соблюдение ограничений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных