Власти Москвы сообщили об увеличении числа посетителей ресторанов с QR-кодами
Количество посетителей ресторанов, кафе и баров в Москве, которые на входе предъявили QR-коды, увеличилось в 2,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.
«С момента начала работы заведений общественного питания в "бесковидном" формате прошла неделя. За это время число посетителей этих заведений, предъявляющих на входе QR-код, выросло в 2,5 раза», — сказал Фурсин.
С 28 июня заведения общественного питания Москвы могут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» подтверждается специальным QR-кодом. Аналогичные меры введены также в Подмосковье и некоторых других регионах России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рестораны и кафе, которые полностью соблюдают требования по использованию QR-кодов, получат гранты по итогам III квартала на полную оплату коммунальных услуг за этот период.