Минпросвещения внесло воспитание патриотизма в образовательный стандарт

Согласно документам, ФГОС обеспечивает гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание детей. Также стандарт формирует культуру непрерывного образования и саморазвития человека на протяжении всей жизни, разумное и безопасное использование цифровых технологий, единство учебной и воспитательной деятельности. Федеральный стандарт призван формировать у учеников школ системные знания о месте России в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, о вкладе России в мировую науку.