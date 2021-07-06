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Минпросвещения внесло воспитание патриотизма в образовательный стандарт

Ведомости

Министерство юстиции зарегистрировало приказы Минпросвещения об утверждении федеральных образовательных государственных стандартов (ФГОС) для начальной и средней школы. Такие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Первым на документы обратил внимание РБК.

Согласно документам, ФГОС обеспечивает гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание детей. Также стандарт формирует культуру непрерывного образования и саморазвития человека на протяжении всей жизни, разумное и безопасное использование цифровых технологий, единство учебной и воспитательной деятельности. Федеральный стандарт призван формировать у учеников школ системные знания о месте России в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, о вкладе России в мировую науку.

Проект ФГОС был одобрен в ноябре 2019 г. советом Минпросвещения. Внедрять стандарт планируется с 1 сентября этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных