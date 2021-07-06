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СМИ сообщили о падении в море пропавшего на Камчатке самолета Ан-26

Ведомости

Пропавший на Камчатке самолёт Ан-26 упал в море, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что зафиксирован слабый радиосигнал, который, вероятно, издает аварийный радиобуй. Однако источники «РИА Новости» и ТАСС пока не подтверждают этого.

На борту пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 была глава городского округа «Поселок Палана» Ольга Мохирева, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседники ТАСС подтвердили эту информацию и добавили, что на борту самолета находились и другие чиновники администрации Паланы. По данным прокуратуры, на борту самолета были 23 пассажира и шесть членов экипажа. Позже правительство Камчатского края опубликовало список из 22 пассажиров, которые были на борту.

Ранее сегодня самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Паланы в 5:50 мск. Спасатели региональной поисково-спасательной базы вылетели из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора в район предполагаемого нахождения самолета. На место также направились сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС. В ведомстве пояснили, что на поиски готова вылететь оперативная группа МЧС, спасатели поисково-спасательного отряда, личный состав специализированной пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф.

Премьер Михаил Мишустин поручил создать спецкомиссию для расследования обстоятельств случившегося. СК завел дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), прокуратура начала проверку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных