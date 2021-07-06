СМИ сообщили о падении в море пропавшего на Камчатке самолета Ан-26

Собеседники ТАСС подтвердили эту информацию и добавили, что на борту самолета находились и другие чиновники администрации Паланы. По данным прокуратуры, на борту самолета были 23 пассажира и шесть членов экипажа. Позже правительство Камчатского края опубликовало список из 22 пассажиров, которые были на борту.