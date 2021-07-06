СМИ сообщили о падении в море пропавшего на Камчатке самолета Ан-26
Пропавший на Камчатке самолёт Ан-26 упал в море, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что зафиксирован слабый радиосигнал, который, вероятно, издает аварийный радиобуй. Однако источники «РИА Новости» и ТАСС пока не подтверждают этого.
На борту пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 была глава городского округа «Поселок Палана» Ольга Мохирева, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседники ТАСС подтвердили эту информацию и добавили, что на борту самолета находились и другие чиновники администрации Паланы. По данным прокуратуры, на борту самолета были 23 пассажира и шесть членов экипажа. Позже правительство Камчатского края опубликовало список из 22 пассажиров, которые были на борту.
Ранее сегодня самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Паланы в 5:50 мск. Спасатели региональной поисково-спасательной базы вылетели из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора в район предполагаемого нахождения самолета. На место также направились сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС. В ведомстве пояснили, что на поиски готова вылететь оперативная группа МЧС, спасатели поисково-спасательного отряда, личный состав специализированной пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф.
Премьер Михаил Мишустин поручил создать спецкомиссию для расследования обстоятельств случившегося. СК завел дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), прокуратура начала проверку.