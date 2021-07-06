В России зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса
В России за сутки выявили 23 378 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Зафиксировано 737 летальных исходов — максимальное значение с начала пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 18 411 человек.
Вчера, 5 июля, выявили 24 353 случая коронавируса. Суточный прирост заразившихся держался выше 24 000 трое суток подряд.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 5498, умерли 114 человек. Общее число зарегистрированных с начала пандемии случаев достигло 1 399 830. В городе выздоровели от вируса 1 194 207. 23 115 жителей Москвы погибли от COVID-19.
В топ-5 по суточному приросту коронавируса входят Московская область — (+2536), Санкт-Петербург (+1869), Нижегородская (+454) и Воронежская область (+370).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 658 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 139 316 летальных исходов, выздоровели 5 101 852 человека. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,7 млн случаев заражения, на втором месте Индия – 30,6 млн, на третьем месте Бразилия – 18,8 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн.