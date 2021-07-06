В России зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 658 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 139 316 летальных исходов, выздоровели 5 101 852 человека. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,7 млн случаев заражения, на втором месте Индия – 30,6 млн, на третьем месте Бразилия – 18,8 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн.