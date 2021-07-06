Власти Германии ослабили ограничения на въезд для россиян
Власти Германии решили с 7 июля ослабить ограничения на въезд в страну жителей России, Индии, Непала, Португалии и Великобритании, говорится на сайте института Роберта Коха.
Перечисленные страны были перенесены из группы стран, в которых распространяется вариант коронавируса, вызывающий озабоченность, в группу стран с высокой заболеваемостью.
В институте Коха напомнили, что пассажиры, которые запланировали перелет в Германию, должны предъявить перевозчику до вылета справку о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест. Путешественники, которые прибывают в Германию из стран с высокой заболеваемостью, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест. Через пять дней после прибытия они должны сдать ПЦР-тест и находиться до получения его результата на карантине. Если тест будет отрицательным, карантин можно будет прервать.
25 июня Германия внесла Россию в список «зон, подверженных распространению новых вариантов коронавируса». По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, с 29 июня в Германию могли въехать из России люди с немецким гражданством или видом на жительство. По прибытии они должны были две недели находиться на карантине.