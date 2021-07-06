Власти Германии ослабили ограничения на въезд для россиян

В институте Коха напомнили, что пассажиры, которые запланировали перелет в Германию, должны предъявить перевозчику до вылета справку о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест. Путешественники, которые прибывают в Германию из стран с высокой заболеваемостью, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест. Через пять дней после прибытия они должны сдать ПЦР-тест и находиться до получения его результата на карантине. Если тест будет отрицательным, карантин можно будет прервать.