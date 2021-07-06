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Власти Германии ослабили ограничения на въезд для россиян

Ведомости

Власти Германии решили с 7 июля ослабить ограничения на въезд в страну жителей России, Индии, Непала, Португалии и Великобритании, говорится на сайте института Роберта Коха.

Перечисленные страны были перенесены из группы стран, в которых распространяется вариант коронавируса, вызывающий озабоченность, в группу стран с высокой заболеваемостью.

В институте Коха напомнили, что пассажиры, которые запланировали перелет в Германию, должны предъявить перевозчику до вылета справку о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест. Путешественники, которые прибывают в Германию из стран с высокой заболеваемостью, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест. Через пять дней после прибытия они должны сдать ПЦР-тест и находиться до получения его результата на карантине. Если тест будет отрицательным, карантин можно будет прервать.

25 июня Германия внесла Россию в список «зон, подверженных распространению новых вариантов коронавируса». По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, с 29 июня в Германию могли въехать из России люди с немецким гражданством или видом на жительство. По прибытии они должны были две недели находиться на карантине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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