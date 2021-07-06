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На Чукотке привитым от COVID-19 старше 50 лет выплатят по 2000 рублей

Ведомости

Привитые от COVID-19 жители Чукотки старше 50 лет могут получить единовременную выплату в размере 2000 руб. Такое поручение дал губернатор Роман Копин, подписав изменения в постановление, которое продлевает ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

«Теперь единовременную выплату в 2000 руб. могут оформить жители старше 50 лет. Ранее мера распространялась на граждан старше 60», — пояснили в пресс-службе региона, отметив, что для получения выплаты нужно обратиться в Центр социального обслуживания населения. Заявление уже подали более 1200 человек.

Из постановления также следует, что в регионе сохраняется масочный режим и социальная дистанция в общественных местах, запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях. Для поддержки вакцинированных от коронавируса власти обязывают органы государственной власти округа и подведомственные им госучреждения и предприятия установить дополнительный оплачиваемый день отдыха работникам, прошедшим вакцинацию.

По данным департамента здравоохранения Чукотки, план по вакцинации населения выполнен более чем на 73%, что является самым высоким показателем в стране. Прививки сделали около 17 000 человек, из них более 13 600 полностью завершили вакцинацию. Всего планируется вакцинировать 60% взрослого населения. По данным оперативного штаба, с начала пандемии на Чукотке зарегистрировано 857 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 787 человек, девять умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных