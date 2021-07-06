На Чукотке привитым от COVID-19 старше 50 лет выплатят по 2000 рублей

По данным департамента здравоохранения Чукотки, план по вакцинации населения выполнен более чем на 73%, что является самым высоким показателем в стране. Прививки сделали около 17 000 человек, из них более 13 600 полностью завершили вакцинацию. Всего планируется вакцинировать 60% взрослого населения. По данным оперативного штаба, с начала пандемии на Чукотке зарегистрировано 857 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 787 человек, девять умерли.