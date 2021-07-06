На Чукотке привитым от COVID-19 старше 50 лет выплатят по 2000 рублей
Привитые от COVID-19 жители Чукотки старше 50 лет могут получить единовременную выплату в размере 2000 руб. Такое поручение дал губернатор Роман Копин, подписав изменения в постановление, которое продлевает ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.
«Теперь единовременную выплату в 2000 руб. могут оформить жители старше 50 лет. Ранее мера распространялась на граждан старше 60», — пояснили в пресс-службе региона, отметив, что для получения выплаты нужно обратиться в Центр социального обслуживания населения. Заявление уже подали более 1200 человек.
Из постановления также следует, что в регионе сохраняется масочный режим и социальная дистанция в общественных местах, запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях. Для поддержки вакцинированных от коронавируса власти обязывают органы государственной власти округа и подведомственные им госучреждения и предприятия установить дополнительный оплачиваемый день отдыха работникам, прошедшим вакцинацию.
По данным департамента здравоохранения Чукотки, план по вакцинации населения выполнен более чем на 73%, что является самым высоким показателем в стране. Прививки сделали около 17 000 человек, из них более 13 600 полностью завершили вакцинацию. Всего планируется вакцинировать 60% взрослого населения. По данным оперативного штаба, с начала пандемии на Чукотке зарегистрировано 857 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 787 человек, девять умерли.