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Власти Словении заявили о подготовке к четвертой волне пандемии в Европе

Ведомости

Власти Словении уже начали подготовку к четвертой волне коронавируса, чтобы она не застала страну врасплох осенью, заявил на пленарном заседании Европейского парламента (ЕП) премьер-министр страны Янез Янша.

«Мы очень внимательно следим за открытием общественной жизни, и мы также готовимся к потенциальной четвертой волне, поскольку не хотим, чтобы она бросила нам вызов осенью, как это произошло в прошлом году», — приводит его слова издание 24ur.com.

Янша отметил, что индийский штамм коронавируса может привести к росту заражений COVID-19 в Европе. Защититься от инфекции, по его словам, помогает вакцинация населения. Он подчеркнул необходимость в убеждении жителей Евросоюза в том, что нужно сделать прививку для возвращения к нормальной жизни.

«Вирус не знает границ», — предупредил премьер-министр.

16 июня глава минздрава Словении Янез Поклукар объявил об окончании эпидемии в стране. В то же время он отметил, что борьба с вирусом еще не завершена.

30 июня Словения объявила, что закроет въезд для туристов из России из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этой стране. Новые правила вступили в силу 3 июля.

Ранее по теме: Словения первой в Европе объявила об окончании пандемии коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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