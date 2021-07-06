Власти Словении заявили о подготовке к четвертой волне пандемии в Европе
Власти Словении уже начали подготовку к четвертой волне коронавируса, чтобы она не застала страну врасплох осенью, заявил на пленарном заседании Европейского парламента (ЕП) премьер-министр страны Янез Янша.
«Мы очень внимательно следим за открытием общественной жизни, и мы также готовимся к потенциальной четвертой волне, поскольку не хотим, чтобы она бросила нам вызов осенью, как это произошло в прошлом году», — приводит его слова издание 24ur.com.
Янша отметил, что индийский штамм коронавируса может привести к росту заражений COVID-19 в Европе. Защититься от инфекции, по его словам, помогает вакцинация населения. Он подчеркнул необходимость в убеждении жителей Евросоюза в том, что нужно сделать прививку для возвращения к нормальной жизни.
«Вирус не знает границ», — предупредил премьер-министр.
16 июня глава минздрава Словении Янез Поклукар объявил об окончании эпидемии в стране. В то же время он отметил, что борьба с вирусом еще не завершена.
30 июня Словения объявила, что закроет въезд для туристов из России из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этой стране. Новые правила вступили в силу 3 июля.