Власти Словении заявили о подготовке к четвертой волне пандемии в Европе

Янша отметил, что индийский штамм коронавируса может привести к росту заражений COVID-19 в Европе. Защититься от инфекции, по его словам, помогает вакцинация населения. Он подчеркнул необходимость в убеждении жителей Евросоюза в том, что нужно сделать прививку для возвращения к нормальной жизни.