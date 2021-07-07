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Глава ВОЗ заявил об опасной фазе пандемии коронавируса

Ведомости

Пандемия коронавируса находится в опасной фазе, несмотря на достигнутый прогресс в контроле над ней, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остается в очень опасной фазе», — сообщил доктор Тедрос (цитата по ТАСС). По его мнению, единственный выход в такой ситуации – справедливое распределение индивидуальных защитных средств, тестов, лекарств и вакцин между странами.

Ограничения по коронавирусу сейчас смягчают страны, у которых есть инструменты для борьбы с ним, прежде всего вакцины. Страны, у которых недостаточно препаратов для вакцинации населения, сталкиваются с волнами госпитализации и смертности, объяснил Гебрейесус.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что в мире заболеваемость коронавирусом стабилизировалась на очень высоком уровне. При этом глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове назвала ситуацию с коронавирусом в мире «неоднозначной». По ее словам, в то время как в Северной и Южной Америке зафиксировано снижение числа новых случаев на 13%, на других континентах показатель, напротив, растет. В частности, в Европе за последнюю неделю заболеваемость выросла почти на 28%.

Ранее по теме: В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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