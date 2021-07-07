Глава ВОЗ заявил об опасной фазе пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса находится в опасной фазе, несмотря на достигнутый прогресс в контроле над ней, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остается в очень опасной фазе», — сообщил доктор Тедрос (цитата по ТАСС). По его мнению, единственный выход в такой ситуации – справедливое распределение индивидуальных защитных средств, тестов, лекарств и вакцин между странами.
Ограничения по коронавирусу сейчас смягчают страны, у которых есть инструменты для борьбы с ним, прежде всего вакцины. Страны, у которых недостаточно препаратов для вакцинации населения, сталкиваются с волнами госпитализации и смертности, объяснил Гебрейесус.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что в мире заболеваемость коронавирусом стабилизировалась на очень высоком уровне. При этом глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове назвала ситуацию с коронавирусом в мире «неоднозначной». По ее словам, в то время как в Северной и Южной Америке зафиксировано снижение числа новых случаев на 13%, на других континентах показатель, напротив, растет. В частности, в Европе за последнюю неделю заболеваемость выросла почти на 28%.