Глава ВОЗ заявил об опасной фазе пандемии коронавируса

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что в мире заболеваемость коронавирусом стабилизировалась на очень высоком уровне. При этом глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове назвала ситуацию с коронавирусом в мире «неоднозначной». По ее словам, в то время как в Северной и Южной Америке зафиксировано снижение числа новых случаев на 13%, на других континентах показатель, напротив, растет. В частности, в Европе за последнюю неделю заболеваемость выросла почти на 28%.