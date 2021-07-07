Сборная Италии обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020
Сборная Италии по футболу выиграла матч со сборной Испании на Евро-2020 в серии пенальти и вышла в финал чемпионата, сообщили «РИА Новости».
Основное и дополнительное время игры закончилось со счетом 1:1. На 60 минуте счет открыл итальянец Федерико Кьеза, на 80 минуте ответный удар нанес испанец Альваро Мората. После серии пенальти сборная Италии победила со счетом 4:2. Лучшим игроком встречи признан Федерико Кьеза.
7 июля в матче между Англией и Данией определится второй финалист турнира. Игра пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 мск. Главный арбитр встречи – голландский судья Данни Маккели. Финал Евро-2020 пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Сборная России на чемпионате заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0). Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу главного тренера сборной Станислава Черчесова на турнире неудовлетворительной.