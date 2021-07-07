Сборная Италии обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020

7 июля в матче между Англией и Данией определится второй финалист турнира. Игра пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 мск. Главный арбитр встречи – голландский судья Данни Маккели. Финал Евро-2020 пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.