Захватившего отделение Сбербанка в Тюмени задержали

Захват отделения произошел утром 7 июля. По данным СМИ, злоумышленник захватил в заложники нескольких сотрудников банка. По данным Telegram-канала Baza, мужчина вошел в отделение в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода. Начальница отделения уговорила его отпустить посетителей и осталась с ним и еще одной сотрудницей банка. Злоумышленник потребовал 15 млн руб., по данным Life.ru – 13 млн.