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Захватившего отделение Сбербанка в Тюмени задержали

Ведомости

Злоумышленник, захвативший отделение Сбербанка в Тюмени, задержан, никто не пострадал, сообщила пресс-служба банка.

«Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу по задержанию преступника», — говорится в сообщении.

Захват отделения произошел утром 7 июля. По данным СМИ, злоумышленник захватил в заложники нескольких сотрудников банка. По данным Telegram-канала Baza, мужчина вошел в отделение в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода. Начальница отделения уговорила его отпустить посетителей и осталась с ним и еще одной сотрудницей банка. Злоумышленник потребовал 15 млн руб., по данным Life.ru – 13 млн.

Ранее по теме: В Тюмени в отделении Сбербанка захватили заложников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных