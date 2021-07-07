ФСБ ликвидировала четыре ячейки террористической организации в трех городах

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом РФ в конце июня — начале июля 2021 г. в Пензе, Уфе и Челябинске нейтрализованы четыре законспирированные ячейки запрещенной в России решением Верховного суда международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона», — сообщили в ведомстве.