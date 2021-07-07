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ФСБ ликвидировала четыре ячейки террористической организации в трех городах

Ведомости

ФСБ России нейтрализовала четыре ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в Пензе, Уфе и Челябинске, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом РФ в конце июня — начале июля 2021 г. в Пензе, Уфе и Челябинске нейтрализованы четыре законспирированные ячейки запрещенной в России решением Верховного суда международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона», — сообщили в ведомстве.

Задержанные, как отметили в ФСБ, проводили целенаправленную работу по распространению на территории России террористической идеологии, проводили вербовку жителей страны в свои ряды. «В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов», — сообщили в ФСБ.

У них изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а также средства связи, электронные носители информации, которые использовались задержанными при ведении террористической деятельности. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных