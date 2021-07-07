ФСБ ликвидировала четыре ячейки террористической организации в трех городах
ФСБ России нейтрализовала четыре ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в Пензе, Уфе и Челябинске, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом РФ в конце июня — начале июля 2021 г. в Пензе, Уфе и Челябинске нейтрализованы четыре законспирированные ячейки запрещенной в России решением Верховного суда международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона», — сообщили в ведомстве.
Задержанные, как отметили в ФСБ, проводили целенаправленную работу по распространению на территории России террористической идеологии, проводили вербовку жителей страны в свои ряды. «В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов», — сообщили в ФСБ.
У них изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а также средства связи, электронные носители информации, которые использовались задержанными при ведении террористической деятельности. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.