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Минтранс подтвердил отсутствие выживших при крушении Ан-26 на Камчатке

Ведомости

При крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке выживших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минтранса.

«6 июля при выполнении пассажирского рейса Петропавловск-Камчатский — Палана примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту Паланы потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Выживших нет», — отмечается в сообщении Минтранса со ссылкой на слова министра транспорта Виталия Савельева, который возглавляет правительственную комиссию для выяснения обстоятельств происшествия.

Самолет Ан-26 потерпел крушение 6 июля во время полета по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. Он должен был приземлиться в поселке Палана, но незадолго до посадки с экипажем пропала связь. Обломки самолета, по данным МЧС, были найдены в 3,8 км от аэропорта Паланы.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК). Следствие рассматривает три версии произошедшего: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. По одной из версий самолет также мог разбиться при заходе на второй круг при посадке из-за плохой видимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных