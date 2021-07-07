Минтранс подтвердил отсутствие выживших при крушении Ан-26 на Камчатке
При крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке выживших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минтранса.
«6 июля при выполнении пассажирского рейса Петропавловск-Камчатский — Палана примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту Паланы потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Выживших нет», — отмечается в сообщении Минтранса со ссылкой на слова министра транспорта Виталия Савельева, который возглавляет правительственную комиссию для выяснения обстоятельств происшествия.
Самолет Ан-26 потерпел крушение 6 июля во время полета по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. Он должен был приземлиться в поселке Палана, но незадолго до посадки с экипажем пропала связь. Обломки самолета, по данным МЧС, были найдены в 3,8 км от аэропорта Паланы.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК). Следствие рассматривает три версии произошедшего: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. По одной из версий самолет также мог разбиться при заходе на второй круг при посадке из-за плохой видимости.