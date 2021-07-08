Полиция сообщила о поимке предполагаемых убийц президента Гаити
Национальная полиция Гаити задержала предполагаемых убийц президента Гаити Жовеналя Моиза около 18:00 7 июля, сообщил в своем аккаунте в Twitter госсекретарь Франц Экзантус.
«Предполагаемые убийцы Жовеналя Моиза перехвачены Национальной полицией около 18:00», — говорится в сообщении.
Глава полиции Гаити Леон Шарль сообщил на пресс-конференции, что после убийства президента были ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны, сообщили «РИА Новости». Нескольких подозреваемых в убийстве главы государства сейчас допрашивают.
В ночь с 6 на 7 июля неизвестные пробрались в резиденцию Моиза и смертельно ранили президента. Также сообщалось, что супруга президента Мартин Моиз получила ранения и после скончалась в больнице, однако посольство Гаити в Доминикане опровергло информацию о ее смерти. Премьер-министр страны Клод Жозеф назвал произошедшее «одиозным, бесчеловечным и варварским» преступлением.
На следующий день после покушения власти сообщили некоторые подробности убийства. Жозеф рассказал, что преступники были иностранцами и говорили на английском и испанском языках (официальные языки Гаити — креольский и французский), сообщал France24. По словам посла Гаити в США Бокчита Эдмонда, напавшие представились агентами Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), однако подчеркнул, что не верит этому.
Жовеналь Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 г. В октябре 2018 г. неизвестные совершили на него покушение во время возложения цветов к мемориалу Жан-Жака Дессалина — основателя независимого государства Гаити. Тогда президент не пострадал, ранения получили трое сотрудников охраны. Моизу было 53 года. Его жене — 47 лет. Они состояли в браке с 1996 г.