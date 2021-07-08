Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Полиция сообщила о поимке предполагаемых убийц президента Гаити

Ведомости

Национальная полиция Гаити задержала предполагаемых убийц президента Гаити Жовеналя Моиза около 18:00 7 июля, сообщил в своем аккаунте в Twitter госсекретарь Франц Экзантус.

«Предполагаемые убийцы Жовеналя Моиза перехвачены Национальной полицией около 18:00», — говорится в сообщении.

Глава полиции Гаити Леон Шарль сообщил на пресс-конференции, что после убийства президента были ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны, сообщили «РИА Новости». Нескольких подозреваемых в убийстве главы государства сейчас допрашивают.

В ночь с 6 на 7 июля неизвестные пробрались в резиденцию Моиза и смертельно ранили президента. Также сообщалось, что супруга президента Мартин Моиз получила ранения и после скончалась в больнице, однако посольство Гаити в Доминикане опровергло информацию о ее смерти. Премьер-министр страны Клод Жозеф назвал произошедшее «одиозным, бесчеловечным и варварским» преступлением.

На следующий день после покушения власти сообщили некоторые подробности убийства. Жозеф рассказал, что преступники были иностранцами и говорили на английском и испанском языках (официальные языки Гаити — креольский и французский), сообщал France24. По словам посла Гаити в США Бокчита Эдмонда, напавшие представились агентами Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), однако подчеркнул, что не верит этому.

Жовеналь Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 г. В октябре 2018 г. неизвестные совершили на него покушение во время возложения цветов к мемориалу Жан-Жака Дессалина — основателя независимого государства Гаити. Тогда президент не пострадал, ранения получили трое сотрудников охраны. Моизу было 53 года. Его жене — 47 лет. Они состояли в браке с 1996 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных