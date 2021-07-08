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В России третий день подряд зафиксировали более 700 умерших от коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России коронавирус выявили у 24 818 человек, следует из статистики оперштаба на 8 июля. Умерли 734 пациента с COVID-19.

Общее число заболевших за время пандемии в стране достигло 5 707 452. В целом в результате инфицирования погибли 140 775 россиян.

Сегодня число выявленных случаев коронавируса впервые за три дня превысило 24 000. Вчера, 7 июля, оперштаб сообщил о 23 962 зараженных. Скончались 725 человек. Показатель выше 700 фиксируется третий день подряд.

За сутки в России полностью выздоровели 21 336 человек. Общее число таких пациентов возросло до 5 143 255. Продолжают лечение 423 422 граждан с COVID-19.

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 6040 человек, выздоровели 6805 граждан, умерли 109 человек. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 411 491 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+2581), Санкт-Петербург (+1937), Нижегородская (+495) и Воронежская области (+397).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 185 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США: почти 33,8 млн случаев, Индии (свыше 30,7 млн) и Бразилии (более 18,9 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных