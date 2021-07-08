В России третий день подряд зафиксировали более 700 умерших от коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 6040 человек, выздоровели 6805 граждан, умерли 109 человек. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 411 491 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+2581), Санкт-Петербург (+1937), Нижегородская (+495) и Воронежская области (+397).