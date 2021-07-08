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Умер народный артист России Михаил Глуз

Ведомости

Композитор и народный артист России Михаил Глуз умер в возрасте 69 лет, следует из публикации на сайте театра «Ленком Марка Захарова».

«Сегодня пришло печальное известие – не стало композитора, народного артиста России Михаила Глуза. Ему было 69 лет. В сентябре он должен был отметить юбилей», — говорится в сообщении.

Михаил Глуз являлся создателем и генеральным директором Международного культурного центра им. С. Михоэлса, Московского международного фестиваля искусств им. С. Михоэлса. Композитор сочинял музыку к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. О месте и времени прощания с Глузом станет известно позже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных