Умер народный артист России Михаил Глуз
Композитор и народный артист России Михаил Глуз умер в возрасте 69 лет, следует из публикации на сайте театра «Ленком Марка Захарова».
«Сегодня пришло печальное известие – не стало композитора, народного артиста России Михаила Глуза. Ему было 69 лет. В сентябре он должен был отметить юбилей», — говорится в сообщении.
Михаил Глуз являлся создателем и генеральным директором Международного культурного центра им. С. Михоэлса, Московского международного фестиваля искусств им. С. Михоэлса. Композитор сочинял музыку к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. О месте и времени прощания с Глузом станет известно позже.