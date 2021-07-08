Умер народный артист России Михаил Глуз

Михаил Глуз являлся создателем и генеральным директором Международного культурного центра им. С. Михоэлса, Московского международного фестиваля искусств им. С. Михоэлса. Композитор сочинял музыку к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. О месте и времени прощания с Глузом станет известно позже.