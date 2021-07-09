Полиция задержала 11 подозреваемых в убийстве президента Гаити
Полиция Гаити на территории представительства Тайваня в Порт-о-Пренсе задержала 11 человек, которые подозреваются в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в ночь с 6 на 7 июля, сообщается на сайте дипмиссии.
«Полиция начала операцию в 16:00 и задержала 11 подозреваемых», — сказано в сообщении. Их забрали на допрос.
8 июля полиция Гаити рассказала, что как минимум 28 человек входили в преступную группу, напавшую на резиденцию Моиза. При этом были обнаружены 15 из них, еще семерых ликвидировали, остальных разыскивали.
В ночь с 6 на 7 июля неизвестные пробрались в резиденцию Моиза и смертельно ранили его. Нападение было совершено также на супругу президента Мартин, ее доставили в больницу. Спустя несколько часов СМИ сообщили о смерти женщины, соболезнования по поводу убийства пары выразили некоторые государства. Однако посольство Гаити в Доминикане опровергло информацию о кончине жены президента.
Премьер-министр страны Клод Жозеф, который временно возглавит Гаити до новых выборов, назвал произошедшее «одиозным, бесчеловечным и варварским» преступлением. Он также сообщил, что напавшие на президента говорили на английском и испанском языках.
Жовенель Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 г. В октябре 2018 г. неизвестные совершили на него покушение во время возложения цветов к мемориалу Жан-Жака Дессалина — основателя независимого государства Гаити. Тогда президент не пострадал, ранения получили трое сотрудников охраны. Моизу было 53 года. Его жене — 47 лет. Они состояли в браке с 1996 г.