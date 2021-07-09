СМИ сообщили о самоубийстве пристава в одном из судов Москвы
В Хорошевском суде Москвы покончил с собой сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
«В Хорошевском суде совершил суицид пристав», — сказал собеседник агентства. Источники «РИА Новости» эту информацию подтвердили, уточнив, что тело судебного пристава нашли в туалете в здании суда. Возле него лежало табельное оружие.
Как уточняет телеграм-канал «112», приставу было 30 лет. Mash утверждает, что 26 лет. Он работал в Хорошевском суде уже третий год, без нареканий. Он был рекомендован в кадровый резерв на пост судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Причины случившегося неизвестны.