СМИ сообщили о самоубийстве пристава в одном из судов Москвы

Как уточняет телеграм-канал «112», приставу было 30 лет. Mash утверждает, что 26 лет. Он работал в Хорошевском суде уже третий год, без нареканий. Он был рекомендован в кадровый резерв на пост судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Причины случившегося неизвестны.