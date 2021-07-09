Песков заявил об отсутствии точных трассировок продления трассы М-12
Точных трассировок продления трассы М-12 до Тюмени и Челябинска пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ну концептуальные планы развития дорожной сети, конечно, есть, и такие перспективные планы тоже неоднократно обсуждались. Но пока это все на уровне такого крупного проекта. Пока не было точных трассировок. Этим будут заниматься уже сейчас после вчерашнего обсуждения», — сказал представитель Кремля.
8 июля президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос продления трассы М-12 из Москвы в Казань до Тюмени и Челябинска, сообщал ТАСС. В апреле этого года глава государства поручил продлить эту трассу до Екатеринбурга. Строительство этого участка должно быть закончено до 2024 г.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, М-12 до Тюмени и Челябинска могут построить к 2024 г. Стоимость работ составит порядка 200-250 млрд руб. При этом до этого Хуснуллин заявлял, что при строительстве трассы Москва — Казань — Екатеринбург возникают сложности из-за повышения цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы.