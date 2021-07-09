Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Песков заявил об отсутствии точных трассировок продления трассы М-12

Ведомости

Точных трассировок продления трассы М-12 до Тюмени и Челябинска пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ну концептуальные планы развития дорожной сети, конечно, есть, и такие перспективные планы тоже неоднократно обсуждались. Но пока это все на уровне такого крупного проекта. Пока не было точных трассировок. Этим будут заниматься уже сейчас после вчерашнего обсуждения», — сказал представитель Кремля.

8 июля президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос продления трассы М-12 из Москвы в Казань до Тюмени и Челябинска, сообщал ТАСС. В апреле этого года глава государства поручил продлить эту трассу до Екатеринбурга. Строительство этого участка должно быть закончено до 2024 г.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, М-12 до Тюмени и Челябинска могут построить к 2024 г. Стоимость работ составит порядка 200-250 млрд руб. При этом до этого Хуснуллин заявлял, что при строительстве трассы Москва — Казань — Екатеринбург возникают сложности из-за повышения цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы.

Ранее по теме: Путин предложил продлить трассу Москва — Казань до Тюмени и Челябинска

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных