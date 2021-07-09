Песков заявил об отсутствии точных трассировок продления трассы М-12

«Ну концептуальные планы развития дорожной сети, конечно, есть, и такие перспективные планы тоже неоднократно обсуждались. Но пока это все на уровне такого крупного проекта. Пока не было точных трассировок. Этим будут заниматься уже сейчас после вчерашнего обсуждения», — сказал представитель Кремля.