Томская область с 12 июля вводит дополнительные ограничения из-за COVID-19
В Томской области с 12 июля ввели дополнительные ограничения в работе сферы общепита и развлечений из-за COVID-19, сообщается на сайте областной администрации.
«Региональный оперативный штаб по предупреждению распространения СОVID-19 с понедельника, 12 июля, ввел дополнительные ограничения в работе сферы общественного питания и развлечений до стабилизации эпидемиологической ситуации»,— говорится в сообщении. С 9 июля усилен масочный режим и контроль за соблюдением требований о социальной дистанции.
Запрещается проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места. Также ограничиваются массовые мероприятия на открытом воздухе. Заведениям сферы общественного питания запрещается принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до шести часов утра. Кроме того, решено приостановить деятельность кальянных, а в ТРЦ запретить работу бесплатных точек доступа Wi-Fi и ограничить наполняемость фуд-кортов и детских комнат до 50%.
Среди рекомендаций оперштаба — увеличение количества рейсов общественного транспорта в часы пик и усиление контроля за дезинфекцией.
Работодателям рекомендовано разработать скользящий график работы, установив разное время для начала и окончания работы. Кроме того, рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим и активизировать вакцинацию коллективов.
За последние сутки в России зарегистрировали 25 766 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Выздоровели от коронавируса 21 832 человека, погибли — 726. Выше отметки в 700 случаев число смертей за сутки удерживается четвертый день подряд.