Томская область с 12 июля вводит дополнительные ограничения из-за COVID-19

Запрещается проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места. Также ограничиваются массовые мероприятия на открытом воздухе. Заведениям сферы общественного питания запрещается принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до шести часов утра. Кроме того, решено приостановить деятельность кальянных, а в ТРЦ запретить работу бесплатных точек доступа Wi-Fi и ограничить наполняемость фуд-кортов и детских комнат до 50%.