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Томская область с 12 июля вводит дополнительные ограничения из-за COVID-19

Ведомости

В Томской области с 12 июля ввели дополнительные ограничения в работе сферы общепита и развлечений из-за COVID-19, сообщается на сайте областной администрации.

«Региональный оперативный штаб по предупреждению распространения СОVID-19 с понедельника, 12 июля, ввел дополнительные ограничения в работе сферы общественного питания и развлечений до стабилизации эпидемиологической ситуации»,— говорится в сообщении. С 9 июля усилен масочный режим и контроль за соблюдением требований о социальной дистанции.

Запрещается проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места. Также ограничиваются массовые мероприятия на открытом воздухе. Заведениям сферы общественного питания запрещается принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до шести часов утра. Кроме того, решено приостановить деятельность кальянных, а в ТРЦ запретить работу бесплатных точек доступа Wi-Fi и ограничить наполняемость фуд-кортов и детских комнат до 50%.

Среди рекомендаций оперштаба — увеличение количества рейсов общественного транспорта в часы пик и усиление контроля за дезинфекцией.

Работодателям рекомендовано разработать скользящий график работы, установив разное время для начала и окончания работы. Кроме того, рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим и активизировать вакцинацию коллективов.

За последние сутки в России зарегистрировали 25 766 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Выздоровели от коронавируса 21 832 человека, погибли — 726. Выше отметки в 700 случаев число смертей за сутки удерживается четвертый день подряд.

Ранее по теме: В России четвертый день подряд от COVID-19 умерли больше 700 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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