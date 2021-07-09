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МВД начнет глушить телефоны во время экзаменов на права

Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) России начнет глушить мобильные телефоны, Wi-Fi и Bluetooth во время сдачи теории в рамках экзаменов на водительские права, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Так, во время экзамена планируется применение оборудования, «блокирующего беспроводные устройства передачи данных: мобильных телефонов, WiFi-устройств, гарнитур Bluetooth и иных беспроводных устройств, обеспечивающих передачу голосовых, фото- и видеоданных», следует из сообщения МВД.

Мера нацелена на исключения «вмешательства посторонних лиц при проведении теоретических экзаменов».

Ранее в МВД рассказали об ошибках, которые люди наиболее часто допускают при сдаче экзаменов на права. Так, обычно граждане создают помехи транспортному средству или пешеходу, имеющему преимущество в движении, нарушают требования разметки, не включают поворотники, неуверенно управляют машиной и неправильно паркуются.

С 1 апреля в силу вступили новые правила сдачи экзамена на водительские права. Из экзамена убрали «площадку»: все упражнения кандидаты в водители будут выполнять на улицах города. Экзамен не будет проводиться по заранее известным маршрутам, чтобы будущие водители не могли их заучить. Все ошибки разделены на несколько групп по количеству штрафных баллов, которые за них даются.

Ранее по теме: В МВД назвали самые частые ошибки при сдаче на права по новым правилам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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