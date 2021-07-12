В России четвертый день подряд выявили более 25 000 новых случаев COVID-19
За последние сутки в России выявили 25 140 новых случаев коронавируса, умерли 710 пациентов, сообщает оперштаб. Более 700 смертей от коронавируса за сутки фиксируется в России седьмой день подряд. Показатель заболеваемости держится выше 25 000 человек в сутки четвертый день подряд. Накануне сообщалось о 25 033 новых случаях коронавируса и 749 летальных исходах.
За сутки в России полностью выздоровели 16 429 человек. Всего с начала пандемии выявлено 5 808 473 случая коронавируса, из них 143 712 — летальные. Выздоровели 5 216 648 человек.
В Москве, остающейся лидером по суточному приросту больных, за сутки выявили 5403 случая коронавируса, умерли 107 человек. 7096 пациентов выздоровели. С начала пандемии в Москве выявили 1 434 641 случай коронавируса, умерли 23 755 пациентов.
В топ-5 по суточному приросту попали Московская область (+2566), Санкт-Петербург (+2029), Нижегородская (+522) и Свердловская области (+464).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 186,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,8 млн случаев, Индии (свыше 30,8 млн), Бразилии (более 19 млн) и Франции (5,8 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., в гражданский оборот также поступила и однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».