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В России четвертый день подряд выявили более 25 000 новых случаев COVID-19

Ведомости

За последние сутки в России выявили 25 140 новых случаев коронавируса, умерли 710 пациентов, сообщает оперштаб. Более 700 смертей от коронавируса за сутки фиксируется в России седьмой день подряд. Показатель заболеваемости держится выше 25 000 человек в сутки четвертый день подряд. Накануне сообщалось о 25 033 новых случаях коронавируса и 749 летальных исходах.

За сутки в России полностью выздоровели 16 429 человек. Всего с начала пандемии выявлено 5 808 473 случая коронавируса, из них 143 712 — летальные. Выздоровели 5 216 648 человек.

В Москве, остающейся лидером по суточному приросту больных, за сутки выявили 5403 случая коронавируса, умерли 107 человек. 7096 пациентов выздоровели. С начала пандемии в Москве выявили 1 434 641 случай коронавируса, умерли 23 755 пациентов.

В топ-5 по суточному приросту попали Московская область (+2566), Санкт-Петербург (+2029), Нижегородская (+522) и Свердловская области (+464).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 186,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,8 млн случаев, Индии (свыше 30,8 млн), Бразилии (более 19 млн) и Франции (5,8 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., в гражданский оборот также поступила и однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных