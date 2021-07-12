Прокуратура начала проверку из-за очередей в «Шереметьево»
Прокуратура начала проверку в связи с длительной процедурой регистрации пассажиров в международном аэропорту «Шереметьево», сообщила пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания в международном аэропорту «Шереметьево» в связи с длительной процедурой регистрации на рейс вылетающих пассажиров в минувшие выходные», – говорится в сообщении.
Московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте направил руководителям авиакомпаний и аэропортов столичного авиаузла информационные письма о необходимости увеличения штата работников, осуществляющих регистрацию пассажиров. С учетом «высокого» туристического сезона прокуратура организовала выездной прием граждан в аэропорту «Шереметьево» по вопросу соблюдения прав пассажиров, рассказали в ведомстве.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Flightradar24 сообщила, что задержки при выполнении рейсов выросли у большинства крупных российских авиакомпаний, например, в июне «Уральские авиалинии» задерживали почти каждый второй рейс. Одной из причин задержек в авиакомпании назвали метеоусловия, а также возросшие из-за роста числа пассажиров нагрузки.