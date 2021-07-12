Прокуратура начала проверку из-за очередей в «Шереметьево»

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Flightradar24 сообщила, что задержки при выполнении рейсов выросли у большинства крупных российских авиакомпаний, например, в июне «Уральские авиалинии» задерживали почти каждый второй рейс. Одной из причин задержек в авиакомпании назвали метеоусловия, а также возросшие из-за роста числа пассажиров нагрузки.