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Прокуратура начала проверку из-за очередей в «Шереметьево»

Ведомости

Прокуратура начала проверку в связи с длительной процедурой регистрации пассажиров в международном аэропорту «Шереметьево», сообщила пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания в международном аэропорту «Шереметьево» в связи с длительной процедурой регистрации на рейс вылетающих пассажиров в минувшие выходные», – говорится в сообщении.

Московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте направил руководителям авиакомпаний и аэропортов столичного авиаузла информационные письма о необходимости увеличения штата работников, осуществляющих регистрацию пассажиров. С учетом «высокого» туристического сезона прокуратура организовала выездной прием граждан в аэропорту «Шереметьево» по вопросу соблюдения прав пассажиров, рассказали в ведомстве.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Flightradar24 сообщила, что задержки при выполнении рейсов выросли у большинства крупных российских авиакомпаний, например, в июне «Уральские авиалинии» задерживали почти каждый второй рейс. Одной из причин задержек в авиакомпании назвали метеоусловия, а также возросшие из-за роста числа пассажиров нагрузки. 

Ранее по теме: Росавиацию попросили проверить авиакомпании из-за задержек рейсов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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