В Геленджике произошел взрыв газа в гостинице
При взрыве газа в гостинице в Геленджике два человека пострадали и один погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Взрыв произошел на кухне в частной гостинице. Два человека получили травмы и один погиб», — цитирует агентство собеседника. По его словам, под завалами может оставаться женщина. О погибшем также известно источнику «Интерфакса». По его данным, в гостинице на улице Советская взорвался газ на одном из этажей.
В пресс-службе МЧС подтвердили, что взрыв произошел в гостинице на улице Советская. «По прибытии первых подразделений МЧС России установлено, что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа», — рассказали в ведомстве.
На фото и видео в соцсетях видно, что фрагменты здания после взрыва разбросало на проезжую часть, повреждены припаркованные рядом автомобили. На месте взрыва проводится разбор завалов. Из здания, по данным МЧС, эвакуировали 50 человек. По предварительной информации, есть пострадавшие.