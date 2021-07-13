В Геленджике произошел взрыв газа в гостинице

«Взрыв произошел на кухне в частной гостинице. Два человека получили травмы и один погиб», — цитирует агентство собеседника. По его словам, под завалами может оставаться женщина. О погибшем также известно источнику «Интерфакса». По его данным, в гостинице на улице Советская взорвался газ на одном из этажей.