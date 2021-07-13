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В Геленджике произошел взрыв газа в гостинице

Ведомости

При взрыве газа в гостинице в Геленджике два человека пострадали и один погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Взрыв произошел на кухне в частной гостинице. Два человека получили травмы и один погиб», — цитирует агентство собеседника. По его словам, под завалами может оставаться женщина. О погибшем также известно источнику «Интерфакса». По его данным, в гостинице на улице Советская взорвался газ на одном из этажей.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что взрыв произошел в гостинице на улице Советская. «По прибытии первых подразделений МЧС России установлено, что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа», — рассказали в ведомстве.

На фото и видео в соцсетях видно, что фрагменты здания после взрыва разбросало на проезжую часть, повреждены припаркованные рядом автомобили. На месте взрыва проводится разбор завалов. Из здания, по данным МЧС, эвакуировали 50 человек. По предварительной информации, есть пострадавшие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных