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В Иркутске задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона

Ведомости

Сотрудники полиции Иркутска задержали мужчину, который перелез на внешнюю сторону балкона многоэтажного дома с ребенком на руках и угрожал сбросить его, сообщили «РИА Новости».

По данным агентства, мужчина выбрался на парапет балкона на 13-м этаже вместе с ребенком и требовал встречи с женой. Очевидцы сообщили, что мужчина не собирался прыгать, но угрожал сбросить ребенка. Позднее полицейские привезли на место происшествия его жену. Проведя на парапете более двух часов, мужчина вернул ребенка на балкон, затем перелез туда сам.

В ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что одной из причин произошедшего могли стать проблемы в семье. В службе по делам несовершеннолетних сообщили, что с ребенком все в порядке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных