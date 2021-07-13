В Иркутске задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона

По данным агентства, мужчина выбрался на парапет балкона на 13-м этаже вместе с ребенком и требовал встречи с женой. Очевидцы сообщили, что мужчина не собирался прыгать, но угрожал сбросить ребенка. Позднее полицейские привезли на место происшествия его жену. Проведя на парапете более двух часов, мужчина вернул ребенка на балкон, затем перелез туда сам.