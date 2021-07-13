В Иркутске задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона
Сотрудники полиции Иркутска задержали мужчину, который перелез на внешнюю сторону балкона многоэтажного дома с ребенком на руках и угрожал сбросить его, сообщили «РИА Новости».
По данным агентства, мужчина выбрался на парапет балкона на 13-м этаже вместе с ребенком и требовал встречи с женой. Очевидцы сообщили, что мужчина не собирался прыгать, но угрожал сбросить ребенка. Позднее полицейские привезли на место происшествия его жену. Проведя на парапете более двух часов, мужчина вернул ребенка на балкон, затем перелез туда сам.
В ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что одной из причин произошедшего могли стать проблемы в семье. В службе по делам несовершеннолетних сообщили, что с ребенком все в порядке.